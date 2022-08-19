Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на наркотики

После призывов общественности и политиков Финляндии, премьер-министр страны Санна Марин сдала тест на наркотики и пообещала опубликовать результат в ближайшее время.

Причиной сдачи теста послужил скандал после вечеринки, где присутствовала Санна Марин. Один из депутатов парламента Финляндии Микко Кярня отметил, что на видео, опубликованном в сети, звучало слово jauhojengi, которое «иногда отсылает к наркотикам».

В свою очередь премьер-министр Финляндии настаивает, что кадры, снятые на частной вечеринке — абсолютно нормальное времяпрепровождение друзей в свободное от работы время. Кроме того, ни она, ни ее друзья не употребляли ничего кроме алкоголя.

Общественность осталась недовольна высказываниями Марин и также потребовала сдачи теста на наркотики. Призывы поддержала и пресса. Так, в британской газете The Guardian появилось сообщение, что «так или иначе, инцидент серьезный».

В конечном итоге Марин «сдалась» и решила сдать тест на наркотики. Она заявила, что сделала это для своей собственной защиты, хотя и считает требования на сдачу такого теста необоснованными. Она добавила, что хотела бы жить в обществе, где слову премьер-министра можно было бы доверять.