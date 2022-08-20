Майя Санду: Молдова попросит помощи у Румынии в случае нападения России

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна может попросить помощи у Румынии, если нападет Россия.

По словам президента Молдовы Майи Санду, страна может обратиться за помощью к Румынии в случае агрессии со стороны Российской Федерации.

Об этом заявила Санду во время выступления на пресс-конференции, проходившей в столице Молдовы - Бухаресте.

"Если Россия попытается атаковать Республику Молдова, мы, очевидно, обратимся за помощью", - говорится в сообщении Санду.

Санду заявила, что опасность для Молдовы существует из-за близости российско-украинского фронта.