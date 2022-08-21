The Guardian: США стоят на пороге новой Гражданской войны

Авторитетное издание The Guardian сообщает, что американское общество стоит буквально на пороге новой Гражданской войны из-за недоверия к демократическим институтам страны.

Пост недоверия к политическим институтам демократической партии США привел к тому, что американское общество находится на грани новой Гражданской войны. Авторы материала считают, что с учетом того, что чуть ли не у каждого второго американца есть оружие, осуществить переворот в стране не представляет «особых проблем».

Основатель исследовательского центра по изучению насилия с применением огнестрельного оружия (Калифорния) Гарен Уинтемьют считает, что народные волнения действительно возможны. При этом он скептически относится к возможности новой Гражданской войны в США.

При этом Гарен Уинтемьют признает, что по результатам опросов, около половины жителей США все же ждут «каких-то переворотов» в ближайшие несколько лет. Это связано с тем, что недоверие к демократам нарастает, но вряд ли они уйдут из политического поля, уступив место республиканцам.

Кроме того, если даже республиканцы придут к власти, то экономика страны все равно будет находится в рецессии, особенно под давлением Китая. Всплеск насильственных угроз сопровождается еще и тем, что по статистике в США растут продажи оружия.