Reuters: китайские истребители снова пересекли линию Тайваньского пролива
Информационное агенство Reuters сообщает, что 12 китайских истребителей снова пересекли линию Тайваньского пролива. Министерство обороны Тайваня сообщает, что самолеты сопровождали пять кораблей.
Министерство обороны Тайваня заявило, что 12 китайских истребителей снова пересекли линию пролива, которую остров считает своей территорией. Самолеты находились в сопровождении пяти боевых кораблей.
В ведомстве выражают обеспокоенность тем, что официальный Пекин продолжает военные действия около Тайваня. Там считают, что никакой угрозы для политики КНР не существует, а инцидент с визитом членом американского Конгресса Пелоси на остров исчерпан.
Китай не отвечает на подобные сообщения Тайваня. Во-первых, правительство КНР считает остров своей провинцией, которая отделилась в 1949 году и не может иметь самостоятельность и независимость. Во-вторых, по мнению китайцев Тайвань не может приглашать международные делегации и заключать соглашения без согласования с Пекином.
После визита Нэнси Пелоси на остров в начале месяца, Китая развернул полномасштабные учения вблизи Тайваня. Эксперты считают, что провокации США были спланированы, так как они открывают возможность американцам для шпионажа.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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