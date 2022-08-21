Постоянное повышение стоимости цен на газ вызывает все большее недовольство у обычных европейцев. Они открыто призывают политиков отменить антироссийские санкции и запустить «Северный поток-2».

Вице-президент немецкого парламента Вольфганг Кубики присоединился к мнению общественности и призвал правительство «как можно скорее снять запрет на открытие газопровода «Северный поток-2», чтобы немцы смогли пережить зиму».

В Кабинете министров ФРГ считают такие призывы необоснованными, так как снятие определенных санкций против России и запуск газопровода «Северный поток-2» поставит крест на «политики давления на российскую сторону».

Тем не менее, там признают большие энергетические проблемы в стране.

Обычные немцы обеспокоены действиями своего правительства.

Они указывают на то, что только на фоне новостей о приостановке работы газопровода «Северный поток-1» с 31 августа по 2 сентября, стоимость газа поднялась выше 2700 долларов впервые с начала марта 2022 года.

Одновременно с повышением стоимости газа, растут счета за электроэнергию. При этом, проблемы не только в Германии.

В Великобритании некоторые заводы сокращают производство, а рестораны сворачивают бизнес. Мэр Лондона открыто признал, что миллионы британцев скорее всего не смогут позволить себе отопление и хорошую еду, если власти не примут меры.