Авторитетное немецкое издание Die Welt сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом специальной военной операции, обещал президенту России Владимиру Путину не пускать Украину в НАТО.

Журналисты выяснили, что перед началом российской специальной военной операции, канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заверял Владимира Путина о том, что не пустит Украину в НАТО (по крайней мере, в течение ближайших 30 лет).

Олаф Шольц также заверял Владимира Путина об отсутствии угрозы для Российской Федерации со стороны стран-членов Североатлантического альянса НАТО. Канцлер Германии считает, что Россия начала спецоперацию «по совершенно абсурдным причинам».

При этом Шольц не уточнил, что имеет ввиду под этими самыми «абсурдными причинами». При этом он не отрицал, что НАТО имеет планы на расширение на восточном фланге и без участия Украины.

Глава немецкого правительства утверждает, что перед началом специальной военной операции провел еще одни переговоры с президентом России Владимиром Путиным и пообещал, что Украина не попадет в НАТО в ближайшие 30 лет.