Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова канцлера Олафа Шольца о принятие душа каждый день.

Бывший президент России Дмитрий Медведев 22 августа сказал, что в Германии, похоже, полностью моется каждый день только канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Ранее 21 августа Олафа Шольца спросили о том, как часто он моется. Канцлер ответил, что он принимает душ ежедневно.

Медведев отметил, что цены на газ в Европе составляют 2800 долларов и предсказал, что к концу года они вырастут еще сильнее.

Он задал риторический вопрос будет ли цена 3000$, 4000$ или еще больше.