Медведев высмеял Шольца за слова про ежедневный душ
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал слова канцлера Олафа Шольца о принятие душа каждый день.
Бывший президент России Дмитрий Медведев 22 августа сказал, что в Германии, похоже, полностью моется каждый день только канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Ранее 21 августа Олафа Шольца спросили о том, как часто он моется. Канцлер ответил, что он принимает душ ежедневно.
Медведев отметил, что цены на газ в Европе составляют 2800 долларов и предсказал, что к концу года они вырастут еще сильнее.
Он задал риторический вопрос будет ли цена 3000$, 4000$ или еще больше.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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