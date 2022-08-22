Дмитрий Медведев: из-за энергетического кризиса в ЕС полноценно моется в душе только Шольц

Заместитель главы Совета безопасности РФ подверг жесткой критике энергетическую политику Европейского союза.

В своём официальном Telegram-канале Дмитрий Медведев поделился с подписчиками мнением о том, что из-за политики ограничений, в Европейском союзе ежедневно мыться в душе продолжает только Олаф Шольц.

"Европейские политики провели восхитительную комбинацию. Газ за 2800 долларов за тысячу кубометров. Режим тотальной экономии. Похоже в ЕС ежедневно в душе моется только Шольц, который пытается найти газ в Канаде", — написал чиновник.

Ранее сообщалось, что федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что несмотря на призывы правительства к всеобщей экономии, продолжает мыться в душе каждый день.