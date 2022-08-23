New York Times: ВСУ перейдут к тактике ближнего боя из-за отсутствия дальнобойного оружия

Авторитетное американское издание New York Times сообщает, что из-за отсутствия западных поставок дальнобойного оружия, Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут вынуждены перейти к тактике ближнего боя.

В материале отмечается, что новый пакет военной помощи от США Украине, практически исключает серьезные поставки дальнобойного вооружения. При этом в Вашингтоне продолжают утверждать, что якобы «новые поставки вооружения помогут ВСУ продвинуть силы вперед».

Американские СМИ также пишут о том, что Украина будет способна начать контрнаступление с поставками вооружения, однако эксперты с этим не согласны. Отмечается, что США сократили поставки пусковых установок HIMARS, опасаясь истощения собственных запасов.

Ранее сообщалось, что США передаст Украине комплект боеприпасов для РСЗО HIMARS, 15 беспилотных летательных аппаратов, противорадарные ракеты HARM и противотанковые ракеты TOW. Теперь эти поставки под вопросом, однако около тысячи ПТРК Javelin точно доедут в Украину.

В США также заявили о возможных поставках в Украину «новых видов вооружения, которое может изменить положение дел на поле боя». При этом в Пентагоне не отмечали, о каком именно вооружении идет речь, все формулировки были расплывчатыми вроде «оно способно обеспечить успех».