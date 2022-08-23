ВСУ продолжают обстрел административных зданий в Донецке

Ряд СМИ сообщают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли еще одно здание администрации главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина.

Второе здание, которое попало под обстрел ВСУ находится на улице Артема, напротив отеля «Централь». В результате повреждено остекление администрации. На данный момент территория административного здания находится в оцеплении.

Ранее в ДНР сообщили, что по центру Донецка велся обстрел из РСЗО HIMARS. Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня подтвердил информацию — обрел производился из американских реактивных систем залпового огня.

В результате обстрела сообщалось о двух погибших — мужчинах 2004 и 1971 года рождения, а также раненных. Количество раненых не уточняется. Повреждены некоторые объекты гражданской инфраструктуры в Донецке.

В Совете Федерации заявили, что цель ударов ВСУ по административным зданиям в Донецке — провокация. Сенатор Джабаров считает, что ВСУ ведет обстрел для того, чтобы российская армия нанесла ответный огонь по украинским центральным или региональным административным зданиям.