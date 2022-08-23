Украинский диверсант готовил теракт в день референдума в ДНР

В ДНР украинец, прошедший подготовку в Чехии, планировал совершить теракт в день проведения референдума о вхождении в РФ.

Во вторник, 23 августа 2022 года, первый замглавы МИД Донецкой Народной Республики Сергей Пересада в пресс-релизе сообщил о задержании украинского диверсанта, который планировал террористический акт в день референдума о вхождении ДНР в состав РФ.

Отмечается, что гражданин Украины проходил подготовку в Чехии, доказательства этому были направлены в российское внешнеполитическое ведомство с целью распространения данной информации по каналам коммуникации с мировой общественностью.