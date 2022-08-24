Захарова: Польша не умеет вести игру даже по своим правилам
Представитель от Министерства иностранных дел - Мария Захарова рассказала о том, что она думает по поводу президента Польши и его желании по демонтажу проекта “Северный поток-2”.
По ее словам, Варшава дико желает сыграть в геополитическую и энергетическую карту, однако в тоже время сама ничего не помнит по свои обязательства и клятвы, которые она давала Европе о солидарности.
Также политик раскритиковала отказ польских властей транспортировать нефть в Германию как альтернативный вариант по трубопроводу “Дружба”.
“Польские власти не умеют вести политические игры, т.к. они нарушают даже собственные правила”, – сказала Мария Захарова.
Опубликовано: Силивончик Алина
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