Washington Post: президент Украины Зеленский хотел уйти в отставку в феврале

По сообщению американской газета Washington Post, президент Украины Владимир Зеленский был готов покинуть свой пост в феврале 2022 года при условии, что это помогло бы прекратить боевые действия.

Журналисты ссылаются на слова Зеленского, в которых он заявил, что «не пытается держаться за власть». Он также отметил, что если вопрос в остановке кровопролития состоит в том, чтобы он покинул пост — он готов уйти в любой момент.

Президент Украины подчеркивал, что пошел заниматься политикой не для того, чтобы на территории страны начались боевые действий. Именно это его мотивирует уйти в отставку при необходимости (если это остановит специальную военную операцию России).

При этом Зеленскому поступали предложения помощи от официальных лиц ЕС и США. Речь шла не только о «преемственности новой власти» в случае его ухода с президентского поста, но и обеспечении безопасности (то есть, помощь в том, чтобы Зеленский покинул Киев и благополучно добрался до какой-либо европейской страны).

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что такие предложения от западных стран действительно поступали. Однако параллельно с этим в Украину шли поставки западного вооружения для того, чтобы «посмотреть, смогут ли украинцы защитить страну».