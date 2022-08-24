Австралийский певец Джон Фарнхэм госпитализирован после диагноза рака
"Диагноз рака - это то, с чем так много людей сталкиваются каждый божий день, и бесчисленное множество других прошли этот путь до меня", - сказал Джон Фарнхэм в заявлении, объявляющем его диагноз.
Австралийский певец Джон Фарнхэм находится в больнице после того, как у него диагностировали рак.
Во вторник семья певца "You're the Voice" объявила, что он госпитализирован после получения диагноза и собирается пройти операцию, согласно Моник Хор из ABC News, The Guardian и The Sydney Morning Herald.
"Диагноз рака - это то, с чем многие люди сталкиваются каждый день, и бесчисленное множество других прошли этот путь до меня", - говорится в заявлении Фарнхэма.
Опубликовано: Ангелина Крент
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