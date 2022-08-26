Bloomberg: стоимость электроэнергии во Франции впервые превысила 1000 евро

Авторитетное информагентство Bloomberg сообщает, что фьючерсы на поставку электроэнергии во Францию в следующем году впервые превысили 1000 евро. При этом стоимость обновляет рекорды почти каждый день.

Первая причина постоянного роста стоимости электроэнергии — ограничения поставок природного газа перед отопительным зимним сезоном Россией. Такие меры воздействия вызвали беспрецедентный скачок цен на электричество и подстегнуло инфляцию еще больше разогнаться.

Рост цены электроэнергии грозит финансовому состоянию (банкротству) многих французских домохозяйств. Впрочем, такая ситуация не только во Франции, но и других европейских государствах. Так, за последние полгода стоимость электроэнергии в Великобритании поднялась на 80%.

Французские контракты с поставкой электроэнергии в следующем году одномоментно выросли на 13% и достигли 1022 евро за Мегаватт-час на Европейской энергетической бирже. Более «позитивно» дела обстоят в Германии — 840 евро за Мегаватт-час с поставкой в следующем году, однако нужно понимать, что это скачок сразу на 50%.

Меньше всего рост стоимости электроэнергии коснулся скандинавских стран. Там стоимость электричества поднялось на 11% и составило 277 евро за Мегаватт-час. Ранее французская компания Electricite de France SA объявила, что ряд АЭС в стране возобновят работу, однако позднее, чем предполагалось.