Bloomberg: стоимость электроэнергии во Франции впервые превысила 1000 евро
Авторитетное информагентство Bloomberg сообщает, что фьючерсы на поставку электроэнергии во Францию в следующем году впервые превысили 1000 евро. При этом стоимость обновляет рекорды почти каждый день.
Первая причина постоянного роста стоимости электроэнергии — ограничения поставок природного газа перед отопительным зимним сезоном Россией. Такие меры воздействия вызвали беспрецедентный скачок цен на электричество и подстегнуло инфляцию еще больше разогнаться.
Рост цены электроэнергии грозит финансовому состоянию (банкротству) многих французских домохозяйств. Впрочем, такая ситуация не только во Франции, но и других европейских государствах. Так, за последние полгода стоимость электроэнергии в Великобритании поднялась на 80%.
Французские контракты с поставкой электроэнергии в следующем году одномоментно выросли на 13% и достигли 1022 евро за Мегаватт-час на Европейской энергетической бирже. Более «позитивно» дела обстоят в Германии — 840 евро за Мегаватт-час с поставкой в следующем году, однако нужно понимать, что это скачок сразу на 50%.
Меньше всего рост стоимости электроэнергии коснулся скандинавских стран. Там стоимость электричества поднялось на 11% и составило 277 евро за Мегаватт-час. Ранее французская компания Electricite de France SA объявила, что ряд АЭС в стране возобновят работу, однако позднее, чем предполагалось.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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