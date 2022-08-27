Десяток фильмов за карьеру из принципа – путь Квентина Тарантино

У Квентина Тарантино блестящая режиссерская карьера, он мог бы снять много больше фильмов, если бы не был таким принципиальным человеком.

Квентин Тарантино умеет удивлять. Каждый его фильм представляет собой своеобразный шедевр, отражающий оригинальное мировоззрение режиссера. Поэтому неудивительно, что зрители и критики ждут не дождутся выхода его новых работ. Тем не менее, режиссер не слишком торопится штамповать кинокартины одну за другой, даже если это и сулит серьезные заработки.

А относительно недавно он сделал тревожное для многих заявление, что в его планах отснять десяток фильмов, после чего он завершит свою карьеру в кино. Впрочем, насчет десятка фильмов есть и оговорка. Он считает свою дилогию Убить Билла одним фильмом. Но это, можно сказать, чистая математика. И на сегодняшний день у него уже отснято девять фильмов. Неужели, очень скоро мы рискуем потерять одного из самых выдающихся режиссеров мирового кино?

Чтобы понять замысел этого эпатажного человека, стоит прислушаться к тому, как он видит свои фильмы. Для него они часть его собственной жизненной истории, пазлами которой собственно, кинокартины и являются. А еще точное число оставшихся фильмов стимулируют режиссера сконцентрировать всю энергию своего таланта для их создания.

За свою карьеру Квентин Тарантино ни разу не снимал сериалов. Но не так давно он проговорился, что у него есть оригинальные замыслы в этом плане. Случилось это в контексте выхода его фильма Однажды в Голливуде в 2019-м году.

Тарантино заявил, что у него есть мысль снять сериал в рамках сюжета этого фильма, где ведущим персонажем будет Рик Далтон. И, по некоторым данным, работы над созданием этого сериала уже начались.

Ничуть не менее интересным для поклонников творчества Квентина Тарантино является и то, чем же планирует их кумир заниматься по окончании своей кинокарьеры. На это режиссер отвечает, что хотел бы посвятить время писательству, и, возможно, он еще вернется в режиссерское кресло, но уже ближе к семидесяти-семидесяти пяти годам. И то ли в шутку, то ли всерьез призывает не судить его слишком критично, ведь в этом случае он выпустит кино от пенсионера и для пенсионеров.

Безусловно, это звучит немного успокаивающе, ведь увидеть и прочитать произведения эпистолярного жанра от этого талантливого человека с нестандартным мировоззрением, было бы весьма интересно. Но с другой стороны данный факт ничуть не отменяет толику грусти от того, что мы не сможем и впредь наслаждаться гениальной режиссурой, которую подарил миру кино Квентин Тарантино, навсегда изменив его.