Анкара отвергает «неприемлемую» критику Макроном своего влияния в Африке
Турция в субботу осудила комментарии президента Франции Эммануэля Макрона, который накануне в Алжире обвинил Турцию в распространении антифранцузской пропаганды в Африке.
Посетив бывшую французскую колонию, Эммануэль Макрон в пятницу призвал молодых алжирцев и африканцев «не увлекаться огромными манипуляциями в Сети», дистанционно контролируемыми иностранными державами, которые представляют Францию как «врага». Он назвал Турцию, Россию и Китай, влиятельными, неоколониальными и империалистическими странами.
Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Танджу Бильгич в своем заявлении осудил эти комментарии.
«Недопустимо, чтобы президент Франции Макрон, который с трудом справляется со своим колониальным прошлым в Африке, особенно в Алжире, пытается освободиться от этого колониального прошлого, обвиняя другие страны, в том числе и нашу страну», — заявил он.
Трехдневный визит президента Франции в Алжир был направлен на то, чтобы перевернуть страницу напряженности в отношениях между двумя странами в последние месяцы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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