Анкара отвергает «неприемлемую» критику Макроном своего влияния в Африке

Турция в субботу осудила комментарии президента Франции Эммануэля Макрона, который накануне в Алжире обвинил Турцию в распространении антифранцузской пропаганды в Африке.

Посетив бывшую французскую колонию, Эммануэль Макрон в пятницу призвал молодых алжирцев и африканцев «не увлекаться огромными манипуляциями в Сети», дистанционно контролируемыми иностранными державами, которые представляют Францию как «врага». Он назвал Турцию, Россию и Китай, влиятельными, неоколониальными и империалистическими странами.

Официальный представитель министерства иностранных дел Турции Танджу Бильгич в своем заявлении осудил эти комментарии.

«Недопустимо, чтобы президент Франции Макрон, который с трудом справляется со своим колониальным прошлым в Африке, особенно в Алжире, пытается освободиться от этого колониального прошлого, обвиняя другие страны, в том числе и нашу страну», — заявил он.

Трехдневный визит президента Франции в Алжир был направлен на то, чтобы перевернуть страницу напряженности в отношениях между двумя странами в последние месяцы.