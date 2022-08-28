Daily Mail: Борис Джонсон признал наступление тяжелых времен для Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми для страны из-за счетов для электричества и других экономических аспектов.

Джонсон отметил, что в ближайшие несколько месяцев жители Великобритании увидят «ошеломляющие счета за электроэнергию». Это уже начало пугать многих сограждан. При этом премьер-министр убежден, что британцы «с гордостью пройдут этот путь, а страна станет только сильнее и процветающее».

Он напомнил, что Великобритания уже пережила кризис в цепочек поставок из-за последствий коронавирусной инфекции, также, как и пережила рост мировых цен на некоторые товары и услуги. Джонсон полагает, что к концу 2022 года ситуация измениться.

Премьер-министр Великобритании признал, что никто не ожидал такого решения российского руководства (о проведении специальной военной операции в Украине), однако «ничего уже не исправишь». Он отметил, что боевые действия в Украине «дорого обходятся британским потребителям».

Борис Джонсон добавил, что не уверен в твердости некоторых европейских политиков. Им просто «не хватит духа на борьбу», поэтому зимой они запросто могут пойти на уступки, «снять некоторые санкции с России и пойти клянчить российские газ и нефть».