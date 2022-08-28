Сбывшиеся пророчества Льва Троцкого о будущем России

Настоящая фамилия Троцкого, известного во всем мире, Бронштейн. Без него была бы немыслима Октябрьская революция, что достаточно удивительно, потому что до 1917 году Ленин и Троцкий были злейшими врагами.

Вернувшись из США в Россию в 1917 году Троцкий с группой единомышленников быстро поняли, что «Апрельские тезисы» Ленина имеют не просто наилучшую перспективу в сравнении с любой дрогой политической программой того времени, но и легко реализовываются в той политической обстановки России.

Троцкий и Ленин спонсировались из-за границы. Если первый получал деньги от американских банкиров, то второй — от германского кайзера. Политики отбросили старые взаимные оскорбления и объединились на благо совершения в России революции, которую «еще не видел мир».

Лев Троцкий утверждал, что любая политическая система в России (в то время правящая партия ВКП(б)), будет строить социализм не в отдельно взятой стране, а там, где процветают такие идеи. Из пролетариата и беднейшего крестьянства, политическая система будет отрываться от народа и становиться привилегированной кастой. Фактически — это предсказание произошедшей «партократии» в годы перестройки.

Троцкий отрицал механизмы контроля за правящей партией извне. То есть, он не признавал многопартийного парламентаризма в условиях свободы слова и печати. По его мнению, «демократия» могла быть только внутри одной отдельно взятой правящей партии. В конце 1980-х пророчество Троцкого сбылось — социалистический лагерь ограничивался не только СССР, но и несколькими странами-сателлитами, однако решения принимались общим голосованием только внутри правящих партий не зависимо от мнения общественности.

В 1923 году Троцкий фактически предугадал характер будущих войн. Он отмечал, что рано или поздно империалистические державы попытаются еще раз ликвидировать первое государство трудящихся (СССР) и ему придется вести смертельную борьбу за свое существование. Он предрекал, что войны будут сопровождаться сначала отступлением Красной Армии вглубь страны и оставлением противнику больших территорий, а затем заканчиваться «освободительным походом на Европу».