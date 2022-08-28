Илон Маск призвал включить все АЭС мира на полную мощность

Генеральный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск призвал в своем аккаунте Twitter включить все мировые атомные электростанции мира на полную мощность.

Маск считает, что все страны мира должны начать наращивание производства ядерной энергии. Он подчеркнул, что с точки зрения национальной безопасности и вреда для окружающей среды «безумие закрывать и останавливать работу АЭС».

Это не первое громкое высказывание Илона Маска за последние время. Так, для журнала China Cyberspace он заявил, что людям с ограниченными возможностями легко поможет вживление чипов в мозг. По словам Маска, нейронные чипы Neuralink уже помогают некоторым людям, получившим серьезные травмы, в индивидуальном порядке.

До этого Макс призвал освободить всех осужденных по наркотическим статьям в США. Он отметил, что это необходимые меры на фоне усилий президента США Джо Байдена по возвращению из России баскетболистки Бриттни Грайнер.

Тогда Макс добавил, что если президент США так усердно работает над освобождением кого-то из России за наркотики, то почему бы ему не освободить людей в своей стране, которые осуждены по тем же причинам.