Bloomberg: в Персидском заливе 93 млн баррелей иранской нефти ожидают выход на мировой рынок

По сообщению информационного агенства Bloomberg, в Персидском заливе находятся танкеры с 93 миллионами иранской нефти, которая выйдет на рынок в случае возобновления переговоров по ядерной сделки.

Исследовательская компания Kpler заявила, что прямо сейчас в Персидском заливе стоит 93 миллионов баррелей нефти из Ирана в танкерах. В данный момент они находятся в состоянии ожидания, но могут «начать двигаться в сторону Европы» в любой момент.

В случае успешного завершения переговоров по возобновлению ядерной сделки с Ираном, вся нефть в танкерах мгновенно выйдет на рынок. Еще десятки миллионов баррелей нефти находится в иранских береговых хранилищах.

Ранее сообщалось, что Ирану предложили заполнить «пустоту» на европейском рынке после ухода российских поставщиков (в результате санкций). Вместе с тем, Иран хочет остаться и на азиатских рынках в случае, если переговоры пройдут не самым лучшим образом.

Известно, что государственные иранские нефтедобывающие компании еще до начала возобновления переговоров по ядерной сделки, начали вести переговоры по поставкам нефти с Грецией, Испанией, Италией, Турцией и некоторыми другими государствами.