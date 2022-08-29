Шольц призывает к расширенному голосованию чтобы ускорить принятия решений ЕС по Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к пересмотру процесса принятия решений в Европейском союзе, предложив первоначально использовать голосование большинством голосов в таких областях, как санкции и права человека.
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к пересмотру процесса принятия решений в Европейском союзе, предложив первоначально использовать голосование большинством голосов в таких областях, как санкции и права человека.
После вторжения России в Украину государства-члены должны выполнить “обещание мира”, которое стояло за рождением блока, “позволив Европейскому союзу защитить свою безопасность, свою независимость и свою стабильность также перед лицом вызовов извне”, - сказал Шольц, согласно тексту документа. выступление в Праге в понедельник.
Он назвал свои предложения “идеями” и “пищей для размышлений”, заявив, что они “не являются готовыми немецкими решениями”.
В то время как президент Франции Эммануэль Макрон положительно отозвался о расширенном голосовании большинством голосов, премьер-министр Чехии Петр Фиала, чья страна председательствует в блоке поочередно в течение шести месяцев, предостерег от попыток серьезного пересмотра процесса принятия решений в ЕС.
Опубликовано: Силивончик Алина
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