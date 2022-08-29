Олаф Шольц: в ближайшее время Украина получит от Германии новое супероружие

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в ближайшее время украинская сторона получит от Германии новую партию оружие. Примечательно, что политик называл это вооружение «супероружие».

Шольц подчеркнул, что речь идет о нескольких неделях, максимум — месяце. Германия уже собирает новый груз (вооружение) для Украины и оно будет отправлено незамедлительно, как только специалисты его подготовят.

Новая партия включает современное стрелковое оружие, средства противовоздушной обороны (ПВО), радиолокационные системы, разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и другие системы вооружения.

Канцлер ФРГ заверил, что официальный Берлин продолжит оказывать всю необходимую поддержку Киеву, «до тех пор, пока это потребуется». Шольц также напомнил, что 25 октября 2022 года в Германии пройдет Международная конференция по вопросам оказания помощи Украине.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал все страны Европейского союза консолидироваться и оказывать большую поддержку Украине. В частности, он потребовал от ЕС поставлять ВСУ больше современного вооружения и отметил, что Эстония на душу населения оказывает самую большую поддержку.