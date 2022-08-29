Reuters: канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает за создание отдельной от НАТО системы ПВО
Информационное агенство Reuters сообщает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за создание единой европейской системы противовоздушной обороны (ПВО).
Шольц считает, что совместная европейская система ПВО должна быть создана отдельно от НАТО для повышения стратегической автономии Европейского союза. Таким образом, средства противовоздушной обороны повысят безопасность всех стран Европы, так как не будут подчиняться центральному командованию.
По словам Шольца, мера по созданию отдельной системы ПВО для Европы — эффективнее, чем создание отдельных систем противовоздушной обороны в каждой стране Европейского союза.
Кроме того, канцлер ФРГ анонсировал увеличение финансирования конкретно немецкой ПВО с возможностью интеграции аналогичных систем стран ЕС (в пример он привел Польшу, Словакию, Чехию, Нидерланды, а также государства Скандинавии и Балтии).
Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине вооружение, которое может «дотянуться» до территории России. При этом буквально на следующий день анонсировал отправку нового современного «супероружие» для нужд ВСУ.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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