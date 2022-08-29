Bloomberg: цены на электричество в Европе установили исторический максимум

Информационное агенство Bloomberg со ссылкой на данные биржи EEX сообщило, что фьючерс на электричество на 2023 год в Германии впервые в истории превысил 1050 евро за МВт/ч.

Стоимость контракта по состоянию на 29 августа 2022 года, который считается бенчмарком для европейского рынка электроэнергии, стала самой высокой за всю историю наблюдений за биржевыми торгами.

При этом по состоянию на 15:30 часов по московскому времени, стоимость немецкого фьючерса была на уровне 820 евро за МВт/ч, однако позже скорректировала и побила исторический максимум. К завершению торгов она достигла 1075 евро за МВт/ч.

В Bloomberg считают, что рост цен на электроэнергию в странах Европейского союза связан со снижением экспорта нефти и газа из России. Именно эти российские продукты обеспечивали значительную часть генерации.

К этому добавилось плановое закрытие атомных электростанций (АЭС) на территории Франции согласно экологической программе Европейского союза. Несмотря на то, что закрытие было отложено, местная энергокомпания решила продлить технические работы на четырех реакторах.