Шольц объявил конференцию по реконструкции Украины
В Берлине пройдет международная конференция экспертов, посвященная восстановлению Украины.
Ее анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник в Праге. Политик вновь заверил Украину, что помощь ЕС будет носить регулярный характер.
«Мы поговорим о стране, опустошенной стране, в которой живет большое количество людей», - сказал Шольц.
Канцлер подчеркнул, что для плана по реконструкции Украины требуется международная координация и умная, гибкая стратегия.
Опубликовано: Тарас Медведев
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