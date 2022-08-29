Шольц объявил конференцию по реконструкции Украины

В Берлине пройдет международная конференция экспертов, посвященная восстановлению Украины.

Ее анонсировал канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник в Праге. Политик вновь заверил Украину, что помощь ЕС будет носить регулярный характер.

«Мы поговорим о стране, опустошенной стране, в которой живет большое количество людей», - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул, что для плана по реконструкции Украины требуется международная координация и умная, гибкая стратегия.