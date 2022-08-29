Шольц призвал ЕС строить единую, современную систему ПВО

Канцлер ФРГ Шольц призвал лидеров ЕС построить новую систему ПВО, которая «была бы преимуществом в плане безопасности для всей Европы».

Выступая в Карловом университете в Праге политик отметил, что необходимо строить единую систему ПВО для всей Европы, вместо того, чтобы каждый создавал свою.

Шольц объявил, что в ближайшие годы Германия вложит значительные средства в противовоздушную оборону. Это должно быть разработано с самого начала таким образом, чтобы европейские соседи могли участвовать в этом проекте. В частности, он назвал Нидерланды, Польшу, страны Балтии, Эстонию, Латвию и Литву, Чехию, Словакию и партнеров в Скандинавии.

По словам Шольца, Европе предстоит «многое наверстать» в защите от угроз с воздуха и из космоса. Все новые возможности также должны использоваться в рамках НАТО. Деньги для инвестиций могут поступить из уже объявленного банка в 100 миллиардов евро, с помощью которого Шольц хочет модернизировать и укрепить бундесвер в ближайшие годы.