Reuters: Глава ведомства ЕС дал зеленый свет учебной миссии в Украине
Министры обороны Европейского союза на встрече в Праге намерены проложить путь к созданию учебной миссии ЕС для украинских вооруженных сил, заявил во вторник главный дипломат блока Хосеп Боррель.
"Ситуация на местах по-прежнему остается очень плохой. Украина нуждается в нашей поддержке, и мы будем продолжать оказывать поддержку", - заявил Боррелл журналистам по прибытии на переговоры в Прагу.
"Общее, общее политическое соглашение (по учебной миссии) - это то, что, я думаю, мы должны получить сегодня... Я надеюсь, что у нас будет политический зеленый свет для этой миссии", - добавил он, не вдаваясь в подробности миссии. "Это момент для действий, это момент для принятия решений".
Опубликовано: Силивончик Алина
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