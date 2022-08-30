Bloomberg: с 31 августа «Газпром» сократит поставки газа во Францию

Российская государственная корпорация «Газпром» с 31 августа 2022 года сократить поставки газа французской компании Engie SA из-за «разногласия в контрактных обязательствах».

Французская сторона сообщила, что Engie SA уже обеспечила объемы газа, которые необходимы для выполнения обязательств перед своими клиентами (как компаниями, так и населением). Кроме того, для снижения последствий, которые могут наступить в результате прекращения поставок российского газа, принято ряд мер.

Представители Engie SA отметили, что сокращение поставок российского газа происходило и ранее, однако больше всего поставки сократились в периоды после начала российской специальной военной операции в Украине (в марте и июне 2022 года).

На данный момент компания Engie SA ведет переговоры с алжирскими коллегами Sonatrach, чтобы компенсировать дальнейшие сокращения поставок газа от «Газпрома». Тем не менее, если удасться договориться, то новые контракты вступят в силу только в первой половине 2023 года.

Ранее сообщалось, что газохранилища Франции на данный момент заполнены более, чем на 90%. Это означает, что имеющегося топлива хватит на прохождение зимнего сезона, однако при условии «средних температур».