Эммануэль Макрон назвал Михаила Горбачева человеком мира изменившим историю

Президент Франции заявил, что приверженность последнего руководителя СССР миру, изменила ход истории.

В своем официальном аккаунте в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон назвал Михаила Горбачева человеком мира, изменившим ход европейской истории.

"Мои соболезнования по случаю кончины Михаила Горбачева., человека мира, открывшему россиянам путь свободы", — написано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев умер не 92-м году жизни после продолжительной болезни.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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