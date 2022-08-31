Эммануэль Макрон назвал Михаила Горбачева человеком мира изменившим историю
Президент Франции заявил, что приверженность последнего руководителя СССР миру, изменила ход истории.
В своем официальном аккаунте в Twitter президент Франции Эммануэль Макрон назвал Михаила Горбачева человеком мира, изменившим ход европейской истории.
"Мои соболезнования по случаю кончины Михаила Горбачева., человека мира, открывшему россиянам путь свободы", — написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Михаил Горбачев умер не 92-м году жизни после продолжительной болезни.
Опубликовано: Максим Алексеев
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