Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает западные санкции в отношении России «правильными и эффективными». По его словам, российская сторона «давно удивлена единству Европы в этом вопросе».

Олаф Шольц отметил, что санкции Евросоюза —важное средства давления на российскую политику, потому что затраты Кремля возрастают «не по дням, а по часам». По мнению канцлера, чем дольше давление будет продолжаться, тем больший ущерб ЕС нанесет по российской экономики.

Он также отметил, что Германия не рассматривает личный выход из числа стран, которые поддерживают антироссийские санкции. Единение Европы как никогда сплоченное и российская сторона «давно удивлена единым усилиям ЕС в этом вопросе».

При этом Шольц не отрицает, что антироссийские санкции серьезно влияют на экономику Германии и других стран Европейского союза. Тем не менее, внутри Европы страны пытаются помогать друг другу и «запускают программы для поддержки в области энергетики».

Шольц считает, что экономика Германии и ЕС в целом выдержит такой удар и постарается помочь всем нуждающимся. Важно и то, что ранее в правительстве ФРГ шли разговоры о прекращении экономического давления на Россию, так как это прямо задевает интересы Европейского союза.