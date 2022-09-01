The New York Times: США ввели ограничения на экспорт компьютерных чипов в Россию и Китай

Два крупнейших американских производителя компьютерных чипов Nvidia и AMD сообщили, что правительство США ввело новые ограничения на экспорт продукции в Россию и Китай.

Под новые санкции попала продукция крупнейших производителей Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD), которая применяется в технологиях искусственного интеллекта. В первую очередь речь идет о графических процессорах (GPU), которые входят в продуктовую линейку компаний.

Первоначальная цель GPU — рендеринг изображений в видеоиграх, однако в последние десять лет процессоры широко используются в суперкомпьютерах, которые используются для распознавания речи и объектов на фотографиях.

Вместе с тем суперкомпьютеры могут использоваться для разработки вооружения и сбора разведывательных данных. В США полагают, что их передовые технологии также использовались Китаем в системах наблюдения за мусульманскими меньшинствами страны. Кроме того, технологии искусственного интеллекта (ИИ) часто используются для идентификации личности на видео.

В Nvidia отметили, что прекращают поставлять в Россию и Китай процессоры А100 и Н100 (вторй процессор выйдет в конце 2022 года). В компании добавили, что таким образом в США избегают использование американской продукции для военных целей России и Китая.

В свою очередь AMD прекращает поставлять MI250. При этом представители компании считают, что сокращение поставок в Россию и Китая никак не отразятся на бизнесе в целом.