Лавров предостерег Молдавию от действий против миротворцев в Приднестровье

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Кишенёву о возможных последствиях при угрозе российским миротворцам в Приднестровье.

В четверг, 1 сентября 2022 года, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время своего выступления по случаю Дня знаний в МГИМО ответил на вопрос касательно ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики.

Лавров утверждает, что любая угроза со стороны Молдавии в отношении российских миротворцев на Приднестровье будет расцениваться как нападение на Россию, согласно принципам международного права.