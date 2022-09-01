Лавров предостерег Молдавию от действий против миротворцев в Приднестровье
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Кишенёву о возможных последствиях при угрозе российским миротворцам в Приднестровье.
В четверг, 1 сентября 2022 года, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время своего выступления по случаю Дня знаний в МГИМО ответил на вопрос касательно ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики.
Лавров утверждает, что любая угроза со стороны Молдавии в отношении российских миротворцев на Приднестровье будет расцениваться как нападение на Россию, согласно принципам международного права.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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