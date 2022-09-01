Макрон заявил о поддержке Украины, но городам надо поддерживать контакты с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продолжит диалог с Россией, чтобы помочь предотвратить эскалацию конфликта на Украине, но пообещал непоколебимую поддержку Франции Киеву в том, что, по его словам, будет долгой войной.

В прошлом Макрон подвергался критике со стороны Украины и восточноевропейских союзников за то, что они воспринимали как его двусмысленную поддержку Киева после вторжения России в соседнюю страну, а также за его неоднократный диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы должны готовиться к долгой войне", - заявил Эммануэль Макрон своему дипломатическому корпусу, излагая свои внешнеполитические цели.

Он сказал, что Франция продолжит долгосрочную поддержку Киева в экономическом, военном и гуманитарном плане, но предупредил, что одной из ключевых задач будет обеспечение европейского единства перед лицом России.

"Европейское единство имеет ключевое значение, потому что раскол - одна из военных целей России", - сказал он.

Макрон настаивал на том, что переговоры с Москвой необходимы для того, чтобы избежать эскалации конфликта и, в конечном счете, помочь установить условия для заключения мира путем переговоров, которые может решить только Украина.