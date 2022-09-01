Макрон предлагает коллегам продолжить диалог с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за продолжение диалога с Россией в четверг, 1 сентября, считая, что «мы должны исходить из того, что мы всегда можем продолжать разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны».

«Кто хочет, чтобы Турция была единственной державой в мире, которая продолжает вести переговоры с Россией?», - заявил президент, перед дипломатами, собравшимися в Елисейском дворце.

«Мы не должны поддаваться какой-либо форме ложной морали, которая сделает нас бессильными», — продолжил Эммануэль Макрон, повторив, что «работа дипломата требует разговаривать со всеми, особенно с людьми, с которыми мы не общаемся».

«Поэтому мы будем продолжать это делать в согласии с нашими союзниками», — добавил он, напомнив, что «раздел Европы был одной из военных целей России».

Последний телефонный контакт между президентом Франции и его российским коллегой датируется 19 августа и касался ситуации на Запорожской АЭС и организации миссии Международного агентства по атомной энергии.

Со своей стороны, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял на себя роль «посредника» между Москвой и Киевом с начала войны, и в июле в Стамбуле была достигнута договоренность о выходе судов-зерновозов из черноморских портов.