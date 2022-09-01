Чего на самом деле боялся знаменитый русский поэт Сергей Есенин

Великие таланты очень часто уживаются в одном человеке с целым спектром негативных состояний и даже фобий, и Сергей Есенин тому живой пример.

Образ поэта Сергея Есенина так и остался в памяти потомков как молодой светловолосый паренек практически ангельской наружности. Но немногие на самом деле знают, что поэт сильно страдал от двух разновидностей фобий. Одна из них боязнь врачей или нозокомефобия.

Об этом свидетельствуют воспоминания современницы Сергея Есенина Анны Берзинь того времени, когда поэт находился на лечении в больнице имени Ганнушкина. Анна рассказывает, что поначалу поэт обвинял ее в том, что оказался в психиатрической клинике, поэтому она и не навещала его, но впоследствии потребовал через свою сестру Екатерину, чтобы Анна пришла к нему, либо же он попросту уйдет из больницы.

Перед посещением Анне предстояло пообщаться с врачом Александром Аронсоном, который убедился, что при ней нет колющих и режущих предметов или веревок, и сказал, что Есенин очень плохо себя чувствует, но болезнь его известна.

Вопреки ожиданиям выглядел Сергей Есенин довольно ухоженно, а, когда Анна стала выкладывать принесенные ею вкусности, то заметила, что дверь в его комнату всегда открыта. На вопрос почему он ее не закрывает, Есенин ответил, что боится тех, кто лежит в больнице, по его словам, здесь полно опасных пациентов. В письме же Петру Чагину в конце ноября 1925-го года Есенин откровенно признается, что побаивается также и врачей, и сам не до конца понимает, для чего решился лечь в больницу, ведь там ему совершенно не легче, и чувствует себя в окружении людей в белых халатах крайне неуютно.

Другие современники, которые знали и достаточно близко общались с поэтом, вспоминали, что ближе к трагическому концу его жизни у Есенина стала обостряться подозрительность. Кто-то отмечал ряд признаков, которые можно расценить как манию преследования, и панический страх перед одиночеством.

В гостинице Англетер, которая стала последним местом земного постоя русского поэта он перед тем, как зайти в номер долго не решался, и одиноко стоял в вестибюле. Также он просил Вольфа Эрлиха остаться в его номере на ночь по той причине, что поэт очень боялся замкнутых пространств. А это может быть свидетельством, пусть и не самым явным и однозначным, что Сергей Есенин мог страдать от клаустрофобии.

Насколько эти опасения Сергея Есенина были патологическими, сказать сейчас очень непросто, ведь как таковых подтвержденных диагнозов, которые могла бы дать современная наука, так и не было поставлено. Оттого и подробности гибели поэта неизвестны, и с течением времени обрастают дополнительными мифами.