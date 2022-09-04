Шольц защищает Бербок после ее резонансных заявлений об Украине
Федеральный канцлер решил поддержать члена своего кабинета после ее опрометчивого заявления о поддержке Украины, не считаясь с мнением избирателей.
Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Олаф Шольцподдерживает главу МИД Анналену Бербок в ее с стремлении поддержать Украину.
«Канцлер дал понять, что министр не упала духом в условиях встречного ветра», — отметил пресс-секретарь.
Хебештрайт также отметил, что Шольц находится в постоянном и тесном контакте с главой немецкой дипломатии и другими членами кабинета.
«В это напряженное время, когда многие немцы испытывают трудности, необходимо понимать, что люди могут по-разному воспринимать подобный политический курс», — подчеркнул пресс-секретарь.
Напомним, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пообещала поддерживать Украину, невзирая на то, что об этом думают немецкие избиратели.
Опубликовано: Тарас Медведев
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