Федеральный канцлер решил поддержать члена своего кабинета после ее опрометчивого заявления о поддержке Украины, не считаясь с мнением избирателей.

Пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Олаф Шольцподдерживает главу МИД Анналену Бербок в ее с стремлении поддержать Украину.

«Канцлер дал понять, что министр не упала духом в условиях встречного ветра», — отметил пресс-секретарь.

Хебештрайт также отметил, что Шольц находится в постоянном и тесном контакте с главой немецкой дипломатии и другими членами кабинета.

«В это напряженное время, когда многие немцы испытывают трудности, необходимо понимать, что люди могут по-разному воспринимать подобный политический курс», — подчеркнул пресс-секретарь.

Напомним, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок пообещала поддерживать Украину, невзирая на то, что об этом думают немецкие избиратели.