Официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что при попытке контрнаступления Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли минимум 150 военнослужащих.

Игорь Конашенков подчеркнул, что основные потери ВСУ понесли при попытки закрепиться на некоторых участках криворожско-николаевского направления. Именно там потери поставили не менее 150 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

В Министерстве обороны считают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли минимум 11 танков, 17 боевых машин пехоты (БМП), 10 других боевых бронированных машин и пока точно неизвестное количество живой силы.

Кроме того, российская армия уничтожила минимум пять пикапов Вооруженных сил Украины с крупнокалиберными пулеметами (в основном это переоборудованные гражданские автомобили марки Toyota под военные цели — на них устанавливается вооружение).

Генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что как только точное число потерь ВСУ будет известно (как в живой силе, так и в боевой технике), Министерство обороны Российской Федерации обновит информацию.