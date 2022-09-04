BBC News: жена Зеленского раскритиковала британцев на фоне недовольства растущих цен на отопление

Жена президента Украины Елена Зеленская раскритиковала жителей Великобритания из-за недовольства из-за постоянно растущих цен на газ и отопление.

В эфире BBC News первая леди Украины заявила, что во время пандемии коронавирусной инфекции, которая все еще продолжается, рост цен на отопление коснулся и украинцев. Она отметила, что понимает всю сложность ситуации, однако не хотела бы, чтобы британцы жаловались из-за «тяжелых» счетов за электричество и газ в этой ситуации.

Елена Зелинская добавила, что «когда британцы считают копейки на своих банковских счетах, украинцы делают тоже самое и, вдобавок считают своих убитых».

Ранее Bloomberg со ссылкой на экс-исполнительного директора Energy UK Анджела Найт сообщил, что правительство Великобритании находится в состоянии паники из-за решения президента России Владимира Путана остановить прокачку газа через «Северный поток».

Анджела Найт добавила, что такие действия вынудят британское правительство отказаться от субсидирования и помощи некоторым категориям граждан, а также бизнесу и отраслям промышленности, чтобы «просто пережить эту зиму». По ее словам, Владимир Путин «очень хорошо играет психологическую войну».