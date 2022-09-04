Ахмат Кадыров сообщил о начале наступления в нескольких районах ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что силы ЛНР и чеченского спецназа "Ахмат" начали масштабное наступление в ДНР.
В своем официальном Telegram-канале Глава Чеченской Республики Ахмат Кадыров сообщил о начале масштабного наступления союзными силами ДНР и спецназа "Ахмат".
"Пауза на фронте была выдержана в тактических целях. Противник раскрыл все свои позиции" - написал Кадыров.
По словам главы Чечни наступление ведется в направлении Соледара и Северска.
Опубликовано: Максим Алексеев
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