Ахмат Кадыров сообщил о начале наступления в нескольких районах ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о том, что силы ЛНР и чеченского спецназа "Ахмат" начали масштабное наступление в ДНР.

В своем официальном Telegram-канале Глава Чеченской Республики Ахмат Кадыров сообщил о начале масштабного наступления союзными силами ДНР и спецназа "Ахмат".

"Пауза на фронте была выдержана в тактических целях. Противник раскрыл все свои позиции" - написал Кадыров. 

По словам главы Чечни наступление ведется в направлении Соледара и Северска.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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