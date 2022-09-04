В результате ударов ВКС России уничтожено до 50 иностранных наемников в ДНР
Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 50 иностранных наемников в ДНР.
Министерство обороны России в очередной сводке сообщило, что в результате ракетных ударов ВКС по позициям ВСУ в районе населенного пункта Кухарово было уничтожено более 50 иностранных наемников.
"В районе Кухарово в результате высокоточных ударов ВКС по базам иностранных наемников было ликвидировано до 50 боевиков", — говорится в сообщении.
В военном ведомстве также сообщили об уничтожении 120 военнослужащих и 11 единиц техники 80-й десантно-штурмовой бригады под Краматорском.
Опубликовано: Максим Алексеев
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