Шольц заявил о подготовки Германии к полной остановки поставок российского газа
В эфире немецкого телеканала Phoenix канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии начало подготовку к возможной полной остановки поставок газа из России.
Олаф Шольц подчеркнул, что Германия искала ответ на вопрос, что произойдет при полной остановки поставок российского газа с декабря 2021 года. Поэтому к такой вероятности правительство страны подготовилось заблаговременно.
По словам канцлера ФРГ, заблаговременная подготовка к остановкам поставок российского газа, позволит немецкой стороне преодолеть все трудности, с которой общество столкнется уже этой зимой. Он добавил, что Германия практически полностью заполнила свои газовые хранилища и продолжает это делать.
При этом Шольц не уточнил, какой именно план разработало немецкое правительство на случай полной остановки поставок российского газа. Многие страны Европы находятся в состоянии паники из-за технического обслуживания «Северного потока», некоторые из них прямо говорят, что никакого плана у них нет.
Ранее канцлер ФРГ заявлял о планах страны полностью отказаться от поставок российского газа к декабрю 2022 года. При этом, несмотря на все обещания немцам «спокойно пережить эту зиму», эксперты говорили, что отказ от российских энергоресурсов для Европы в принципе невозможен.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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