Gagadget: Китай презентовал уникальный беспилотник Wuzhen-8, способный поражать истребители

В китайском городе Чачунь прошла презентация нового уникального военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Wuzhen-8, который способен поражать вражеские истребители.

Китайский БПЛА Wuzhen-8 способен развивать скорость до 3700 километров в час. Известно, что его можно использовать не только в качестве разведывательного аппарата, способного сбить истребители, но и в качестве дрона-камикадзе.

Впервые прототип БПЛА Wuzhen-8 показали еще в прошлом году в рамках авиационного шоу в городе Чжухай. С тех пор Китай ни разу не сообщал об его модернизации или применении. Фактически, сегодняшняя презентация — первая, с момента анонса.

В случае необходимости Wuzhen-8 может замаскироваться под высокоскоростную ракету для поражения вражеских истребителей. БПЛА также может атаковать авианосцы и другие военные суда.

О точных характеристиках БПЛА Wuzhen-8 китайская сторона ничего не сообщает. Известны только способности поражения объектов и максимальная скорость. Точный вес беспилотника, размер и максимальная дальность засекречены китайским Министерством обороны.