Gagadget: Китай презентовал уникальный беспилотник Wuzhen-8, способный поражать истребители
В китайском городе Чачунь прошла презентация нового уникального военного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Wuzhen-8, который способен поражать вражеские истребители.
Китайский БПЛА Wuzhen-8 способен развивать скорость до 3700 километров в час. Известно, что его можно использовать не только в качестве разведывательного аппарата, способного сбить истребители, но и в качестве дрона-камикадзе.
Впервые прототип БПЛА Wuzhen-8 показали еще в прошлом году в рамках авиационного шоу в городе Чжухай. С тех пор Китай ни разу не сообщал об его модернизации или применении. Фактически, сегодняшняя презентация — первая, с момента анонса.
В случае необходимости Wuzhen-8 может замаскироваться под высокоскоростную ракету для поражения вражеских истребителей. БПЛА также может атаковать авианосцы и другие военные суда.
О точных характеристиках БПЛА Wuzhen-8 китайская сторона ничего не сообщает. Известны только способности поражения объектов и максимальная скорость. Точный вес беспилотника, размер и максимальная дальность засекречены китайским Министерством обороны.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Кадыров: союзные силы начали масштабное наступление в ДНР
Экс-президент Молдавии Додон сообщил о пожаре в своём доме
В Праге стартовал антиправительственный митинг из-за роста цен на газ
Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили новый пакет санкций против России
Взрыв на выставке боеприпасов в Чернигове ранил двух детей