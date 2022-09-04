Олаф Шольц не исключил возможность поставок Leopard 2 для армии Украины

Премьер-министр Украины и федеральный канцлер Германии обсудили поставки немецких танков в Украину.

Немецкое информационное агентство DPA сообщило о состоявшихся переговорах между премьер-министром Украины и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, в ходе которых обсуждались вопросы поставок танков Leopard 2 для ВСУ.

"Мы обсудили вопросы поставок танков Leopard 2 и даже предложили пути поставок. Олаф Шольц не исключил вероятность поставок бронетехники", — рассказал украинский чиновник.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что вероятность поставок немецких танков для украинской армии очень велика.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

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