Обстрелы ВСУ вывели из строя Антоновский мост в Херсоне

В эфире «Первого канала» сообщили, что обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывели из строя Антоновский мост в Херсоне — он находится в аварийном состоянии.

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Антоновский мост в Херсоне находится в аварийном состоянии из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ. В данный момент проезд по нему невозможен.

Кирилл Стремоусов отметил, что мост не рухнул, однако «продырявлен настолько, что на нем можно проехать только на мотоцикле». Он добавил, что ВСУ наносят удары не только по мосту, но и по баржам, которые провозят через реку Днепр гражданских людей и груз для гражданских целей.

Антоновский мост был введен в эксплуатацию в 1985 году, общая протяженность составляет 1366 метров. До строительства попасть на левый берег Херсонской области автомобильным транспортом можно было только через плотину Каховской ГЭС или паромом.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку контрнаступления на херсонской направлении, однако она закончилась провалом. Российская армия обнаружила противника и с помощью комплекса разведки «Ирония» уничтожила группировку.