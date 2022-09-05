Захарова: у стран Запада остались только санкции и злоба
Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что кроме озлобленности и санкционного давления на Москву у Запада ничего не осталось.
В понедельник днём официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично ответила на заявление пресс-службы МИД Франции о том, что Париж совместно с центром Европейского союза в Брюсселе разрабатывает новые антироссийские санкции.
По словам Захаровой, сейчас у стран коллективного Запада не осталось ничего, кроме злобы на Россию и возможности вводить неэффективные ограничительные меры.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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