Захарова: у стран Запада остались только санкции и злоба

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что кроме озлобленности и санкционного давления на Москву у Запада ничего не осталось.

В понедельник днём официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова публично ответила на заявление пресс-службы МИД Франции о том, что Париж совместно с центром Европейского союза в Брюсселе разрабатывает новые антироссийские санкции.

По словам Захаровой, сейчас у стран коллективного Запада не осталось ничего, кроме злобы на Россию и возможности вводить неэффективные ограничительные меры.