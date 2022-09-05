Spiegel: Украина запросила у стран НАТО зимнее обмундирование

Авторитетная немецкая газета Spiegel со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова сообщала, что украинские власти запросили у стран Североатлантического альянса НАТО зимнее обмундирование.

Речь в запросе украинских властей идет примерно о 200 тысячах комплектах зимней формы и теплых полевых палаток. По данным Spiegel, около 50% запроса уже готовы покрыть четыре страны: США, Канада, Финляндия и Швеция.

После совещания кабмина ФРГ, скорее всего к этим четырем странам присоединиться Германия, которая также покроет часть расходов на зимнее обмундирование. При этом еще 50% необходимы для самих сил НАТО, поэтому обеспечить ими Украину будет сложнее.

Ранее другое авторитетное издание The Hill сообщало, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение предоставить Украине оружие для ударов по российской армии. Отмечалось, что некоторые официальные лиц а сомневаются в целесообразности.

Так, экс-посол США в Украине открыто говорил, что американская сторона давно признала, что может поставлять ВСУ более современное и мощное вооружение, однако «опасается вызывать гнев Москвы».