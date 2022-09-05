The Hill: США намерена передать Украине оружие для нанесения урона российской армии

Авторитетное издание The Hill сообщает, что администрация президента США Джо Байдена намерена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружие, способное нанести серьезный урон российской армии.

С одной стороны, официальные лица США обеспокоены реакцией России на передачу нового вооружение Украине. С другой, поддержка ВСУ с американской стороны «стала более четкой, на которую раньше не решались, чтобы не вызывать гнев Москвы».

Экс-посол США в Украине Уильям Тейлор и ранее заявил, что администрация Джо Байдена признала возможность предоставлять ВСУ более современное и мощное оружие, однако до сих пор боится реакции России. При этом официального анонса новых поставок все еще нет.

Несмотря на колоссальную поддержку Украины от Европейского союза и США в качестве финансирования, ВСУ все еще испытывают проблемы с вооружения. Проблема даже не в том, что его мало, а в его разнообразности — от советских БМП, до современного американского и европейского оружие.

Такое разнообразие вызывает и трудности подготовки новобранцев ВСУ. Условно, большинство из них готовят для работы с современным вооружением, но действительность более суровая — в реальных боевых условиях новобранцев могут посадить на пикапы оборудованные пулеметами.