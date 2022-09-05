Николь Кидман оставила приемных детей после расставания с Томом Крузом: где они сейчас и как живут

Звездные матери не всегда такие уж хорошие матери, вот и Николь Кидман оставила двух своих приемных детей, разведясь с Томом Крузом.

Те, кто следит за творческой биографией кинозвезды Николь Кидман, наверняка знают, что актриса в девяностые годы была замужем за другой знаменитостью Томом Крузом. Совместным потомством им обзавестись не удалось, поэтому они взяли на воспитание приемных детей: девочку и мальчика.

Маленькая Изабелла появилась в доме у актеров в 1992-м году, а три года спустя они усыновили малыша Коннора. Но семейное счастье двух кинозвезд, несмотря на то, что карьеры обоих уверенно шли в гору, к сожалению, не сложилось, и в 2001-м году они расстались после десяти лет брака.

А ведь ничто не предвещало такой финал. В 1990-м году двадцатидвухлетняя австралийская красавица Николь выходила замуж за двадцативосьмилетнего Тома Круза. Журналисты умилялись этой паре. Они практически не расставались, вместе отправлялись в путешествия, проводили выходные дни и отпуска в кругу семьи.

Но однажды Николь уличила мужа в измене. К тому же разошлись они и в духовных исканиях. Том стал адептом сайентологии, что его жена не поддерживала. На момент расставания родителей Коннору было шесть лет, а Изабелле девять.

По условиям развода дети оставались с Томом, а Николь имела право их навещать. Это было на самом деле решение малышей, которые тоже под воздействием страсти отца увлеклись сайентологией.

Потом у Тома Круза завязались новые отношения, и дети ушли на второй план. То же случилось и с Николь. Поэтому у Изабеллы и Коннора так и не сформировалось близких отношений с приемными родителями, и, едва достигнув совершеннолетия, они предпочли разъехаться с родителями.

Сегодня Коннор женат на фотомодели по имени Сильвия. Свадьбу оплатил отец, но с условием, что на ней не будет Николь. Коннор придерживается аналогичных с отцом религиозных взглядов. Он занимался сначала ди-джейством, причем весьма успешно, а потом по настоянию Тома Круза отошел от этого занятия и увлекся глубоководной рыбалкой.

Изабелла же закончила престижную школу парикмахерского искусства, и стала работать в элитном лондонском салоне. В 2015-м году она вышла замуж за программиста Макса Паркера. Отец оплатил и ее свадьбу, но ни он, ни Николь на ней так и не появились.

По официальной версии, Изабелла просто не хотела привлекать к этому личному для нее событию излишнее внимание журналистов, но, скорее всего, дело в сформировавшихся между родителями и детьми отношениях. С Николь Изабелла не общается принципиально, а к Тому относится спокойно, но без лишних эмоций.