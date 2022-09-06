Лавров анонсировал жесткие меры против Европы за слова Борреля о фашистской России
Глава МИД России рассказал о том, что Москва ответит на слова Жозепа Борреля о фашизме в России.
Российская сторона направила официальный запрос о требует предоставить стенограмму выступления Жозепа Борреля на конференции в Праге.
При этом, рассказал Лавров, текст выступления главы европейской дипломатии на данный момент предоставлен России не был.
Дело в том, что по информации РФ, во время выступления в Европарламенте Боррель произнес фразу "фашистская Россия", что и вызвало реакцию Москвы.
"У нас пока еще нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и фашистский режим" - так, по мнению России, высказался Боррель. /p>
В офисе Борреля же заявили, что здесь все дело в неточности перевода его слов в испанского на английский язык.
Лавров отметил, что если информация подтвердится, то у России "возникнут очень большие вопросы, как дальше вести дела с этими людьми".
Опубликовано: Николай Скира
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